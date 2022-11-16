В Симферополе за день выявили более 20 неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сегодня в Симферополе состоялся рейд по выявлению фактов стоянки автомобилей в зеленых зонах - местах, где парковка правилами благоустройства запрещена.

- Рейды проводятся на плановой основе. Как правило, несколько раз в неделю, а также в рамках рассмотрения обращений граждан, - сообщил начальник отдела благоустройства и санитарного содержания департамента административно-технического контроля администрации крымской столицы Артем Сердюк.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан в размере 2 тысяч рублей, для должностных лиц - 5 тысяч рублей, для юрлиц - 20 тысяч рублей. Только за 16 ноября было зафиксировано более 20 нарушителей.

Напомним, ранее Госсовет Крыма внес изменения в закон об административных правонарушениях и утвердил штрафы за размещение транспорта на озелененных территориях, детских и спортивных площадках.

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