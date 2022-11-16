В Симферополе осудят женщину, ударившую сожителя ножом за пьянство

Уголовное дело рассмотрит Киевский районный суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе перед судом предстанет местная жительница, которая чуть не зарезала сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Как полагает следствие, в ночное время 31 мая текущего года между сожителями возник конфликт по поводу чрезмерного употребления потерпевшим алкогольной продукции, в результате которого женщина, готовя ужин, не выдержав поведения сожителя, который вел себя агрессивно, нанесла ему один удар находившимся в ее руках кухонным ножом, – сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина испугалась и сама вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего в больницу.

Уголовное дело, возбужденное по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека...», рассмотрит Киевский районный суд Симферополя.

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