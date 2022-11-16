Случайная жертва рыболовства: что стало причиной гибели афалины, которую приняли за Зою из севастопольского дельфинария

Мертвую самку дельфина обнаружили на пляже в селе Орловка 14 ноября. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Вечером 14 ноября на пляже в селе Орловка под Севастополем обнаружили мертвого дельфина. Как сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев, имелись все основания полагать, что мертвое животное - одна из четырех выброшенных афалин из дельфинария Flipper, Зоя.

Версия позже не подтвердилась, а значит все животные, которых ищут уже две недели, могут быть живы.

Специалисты проверили чип и пришли к окончательному выводу - эта афалина точно не Зоя. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Как сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», быстрой идентификации обнаруженной афалины мешали посмертные изменения, связанные с разложением, и повреждения от птиц. Специалисты также определили и причину гибели несчастного животного.

- С большой вероятностью это прилов в орудие рыболовства - были отмечены характерные продавленные следы на хвостовом плавнике, - отметили в «Безмятежном море».

Таким образом, найденная афалина стала случайной добычей в промышленном рыболовстве.

Как подчеркнули в центре реабилитации дельфинов, проблемы не умаляет и тот факт, что только в этом году на берег выбросились более 700 китообразных. Одной из них и стала обнаруженная под Севастополем самка дельфина.