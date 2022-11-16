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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:48

Случайная жертва рыболовства: что стало причиной гибели афалины, которую приняли за Зою из севастопольского дельфинария

Стала известна причина гибели афалины, которую приняли за дельфина из «Флиппера»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Мертвую самку дельфина обнаружили на пляже в селе Орловка 14 ноября. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Мертвую самку дельфина обнаружили на пляже в селе Орловка 14 ноября. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Вечером 14 ноября на пляже в селе Орловка под Севастополем обнаружили мертвого дельфина. Как сообщал губернатор города-героя Михаил Развожаев, имелись все основания полагать, что мертвое животное - одна из четырех выброшенных афалин из дельфинария Flipper, Зоя.

Версия позже не подтвердилась, а значит все животные, которых ищут уже две недели, могут быть живы.

Специалисты проверили чип и пришли к окончательному выводу - эта афалина точно не Зоя. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Специалисты проверили чип и пришли к окончательному выводу - эта афалина точно не Зоя. Фото: центр реабилитации дельфинов "Безмятежное море"

Как сообщили в центре реабилитации дельфинов «Безмятежное море», быстрой идентификации обнаруженной афалины мешали посмертные изменения, связанные с разложением, и повреждения от птиц. Специалисты также определили и причину гибели несчастного животного.

- С большой вероятностью это прилов в орудие рыболовства - были отмечены характерные продавленные следы на хвостовом плавнике, - отметили в «Безмятежном море».

Таким образом, найденная афалина стала случайной добычей в промышленном рыболовстве.

Как подчеркнули в центре реабилитации дельфинов, проблемы не умаляет и тот факт, что только в этом году на берег выбросились более 700 китообразных. Одной из них и стала обнаруженная под Севастополем самка дельфина.