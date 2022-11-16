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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:23

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено к вечеру 16 ноября

Весь день на переправе велись восстановительные работы
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения ремонтных работ.

- Сегодня в 15.00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы Минтранса РФ.

Ранее движение перекрывали на двенадцать часов. Переправа была недоступна для автомобилистов с 04.00 утра до 16.00 вечера. В настоящее время в несколько этапов проводятся ремонтно-восстановительные работы моста после теракта.

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