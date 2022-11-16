На маршрут «Графская пристань - Северная» в Севастополе добавили новый катер

Фото: Михаил Развожаев/Tg

На маршруте «Графская пристань (Водокатная) - Северная» в Севастополе начал курсировать новый катер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Для уменьшения интервала движения морского транспорта, а также оптимизации расписания Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя с сегодняшнего дня добавил дополнительный катер на маршруте «Графская пристань (Водокатная) – Северная», - написал он в своем Tg-канале.

С расписанием движения катеров можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, на маршруте «Графская пристань (Водокатная) - Троицкая» с 17 ноября движения катеров будет согласовано с расписанием занятий в СевГУ и расписанием движения общественного транспорта в городе. Расписание движения катеров можно изучить здесь.

Напомним, в Симферополе автобус №81 теперь будет ходить через микрорайон «Крымская роза». Заезда к ТЦ «Ашан» больше не будет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50