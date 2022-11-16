Верховный суд республики отменил приговор крымчанину, получившему 7 лет за покушение на сбыт наркотиков

Верховный суд Крыма отменил приговор четырем жителям республики по делу о незаконном сбыте наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Крыма отменил приговор четырем жителям республики по делу о незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

18 марта текущего года Сакский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных признал жителя республики виновным по части 3 статьи 30 - пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», и приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Вместе с тем еще троих фигурантов присяжные признали непричастными к совершению преступления, которое органом предварительного следствия было квалифицировано по части 3 статьи 30 - части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В итоге приговор, который не устроил ни защиту, ни обвинение, был обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

– По итогу апелляционного рассмотрения, Верховный Суд Республики Крым определил приговор Сакского районного суда Республики Крым отменить. Судом апелляционной инстанции было принято решение о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе, – говорится в пресс-релизе суда.

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