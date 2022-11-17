Погода на 17 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Симферополе облачно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Из-за прохождения активного холодного атмосферного фронта ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди, в горах со снегом, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Ночью без осадков; днем дождь, местами сильный. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°, днем +11...+13°.

В Севастополе облачно. Днем дождь, временами сильный. Днем юго-западный ветер 15-20 м/с., тепло +15…+17°.

В Ялте, как сообщает yandex, +13…+14°, западный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +13…14°, юго-западный ветер 4-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +11 …+15°, юго-западный ветер 7-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +11 …+15°, юго-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +10…+14, юго-западный ветер 5-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +8…+15°, скорость юго-западного ветра 7-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +7…+13°, скорость юго-западного ветра 2-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50