В Крыму изменили расписание электричек на 22 и 24 ноября 2022

Электрички изменили расписание временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму внесли новые правки в расписание пригородных электричек.

- 22 и 24 ноября изменится график движения некоторых пригородных поездов из-за ремонта на станции Джанкой, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Железнодорожники объяснили, что поезд:

- № 6624 Симферополь – Джанкой изменяет расписание на участке Урожайная – Джанкой;

- № 6620 Симферополь - Джанкой прибудет на западную платформу станции, путь №С1П;

- № 6625 Джанкой – Симферополь изменяет расписание на всем пути следования;

- № 6674/6673 Евпатория – Симферополь изменяет расписание на участке Остряково – Симферополь;

- № 6678/6677 Евпатория – Симферополь изменяет расписание на всем пути следования;

- № 6935 Симферополь – Севастополь изменяет расписание на всем пути следования;

- № 6936 Севастополь – Симферополь изменяет расписание на участке Верхнесадовая – Симферополь.

- № 6938 Севастополь – Симферополь изменяет расписание на всем пути следования;

- № 7112/7111 Феодосия – Симферополь изменяет расписание на участке Джанкой – Отрадная;

- № 7204/7203 Севастополь – Евпатория изменяет расписание на участке Инкерман-1 – Евпатория;

- № 7214/7213 Евпатория – Севастополь изменяет расписание на участке Чистенькая – Севастополь.

Железнодорожники просят прежде, чем отправляться в поездку, внимательно изучить график движения на сайте компании и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички». Также можно позвонить на «горячую линию» по телефонам 8 (800)-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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