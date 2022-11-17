В Крыму ужесточили требования к содержанию собак и кошек

В Крыму появились дополнительные требования к содержанию домашних животных. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму появились дополнительные требования к хозяевам собак, кошек и других домашних питомцев. В приказе, который подписал председатель госкомветеринарии РК Валерий Иванов отмечается, что:

- если Пушок или Шарик живет в местах общего пользования, то его владелец обязан получить письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, исключение только для собаки-поводыря;

- взрослых, половозрелых особей нужно стерилизовать (кастрировать) или принимать какие-то другие меры, чтобы исключить появление нежелательного потомства;

- выгуливать собак (выше 35 сантиметров в холке) в общественных местах нужно в наморднике, ошейнике и на поводке, а свободный выгул возможен только на специальных площадках;

- нельзя выгуливать собак потенциально опасных пород без поводка и намордника;

- запрещен выгул животных на территории детских садов, школ и вузов, спортплощадок, больниц, учреждений культуры и пляжах;

- владельцы и ответственные лица обязаны предоставлять своим животным необходимое количество пищи и воды.

Полный текст приказа можно прочитать на портале Республики Крым.

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