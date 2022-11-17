Из-за замкнувшей проводки под Симферополем сгорела квартира 16 ноября

Фото: МЧС по РК

Вчера, 16 ноября, в поселке Школьное Симферопольского района сгорела квартира в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Сообщение об инциденте дежурному поступило в 11.25. Жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться, однако требовалась помощь спасателей.

Фото: МЧС по РК

- По прибытии, стало известно, что произошло короткое замыкание электропроводки в одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома, с последующим загоранием бытовых вещей и мебели, - говорится в сообщении.

Распространение огня на соседние квартиры было предотвращено. Никто не пострадал. Однако огонь уничтожил некоторые вещи и мебель.

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