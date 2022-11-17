Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:10

Из-за замкнувшей проводки под Симферополем сгорела квартира 16 ноября

Огонь уничтожил некоторую мебель, жильцы не пострадали
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

Вчера, 16 ноября, в поселке Школьное Симферопольского района сгорела квартира в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Сообщение об инциденте дежурному поступило в 11.25. Жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться, однако требовалась помощь спасателей.

Фото: МЧС по РК

Фото: МЧС по РК

- По прибытии, стало известно, что произошло короткое замыкание электропроводки в одной из квартир первого этажа двухэтажного жилого дома, с последующим загоранием бытовых вещей и мебели, - говорится в сообщении.

Распространение огня на соседние квартиры было предотвращено. Никто не пострадал. Однако огонь уничтожил некоторые вещи и мебель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50