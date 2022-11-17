Четыре улицы Симферополя остались без воды 17 ноября из-за ремонтных работ

Воды по указанным адресам не будет до конца дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды 17 ноября из-за ремонтных работ, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, до 18.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Тренева, бульвар Франко (частично), улица Б. Хмельницкого, улица Декабристов (частично), улица Генерала Попова, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 17 ноября отключат свет на 10 улицах. В столице Крыма ремонтируют электросети. Неудобства придется потерпеть до 17.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50