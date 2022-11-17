90% крымских водохранилищ наполняются за счет подземных источников

Полуостров насчитывает 2600 карстовых источников Фото: Дмитрий СТЕШИН

90% водохранилищ в Крыму наполняются благодаря подземным карстовым источникам.

- Крым на 80% состоит из карстующихся пород, а источники, в свою очередь, являются частью карстовой гидрологической системы и наполняют наши водохранилища, - цитирует КИА старшего преподавателя факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадия Самохина.

Так, например, Аянский источник, который бьет из пещеры на склоне Чатыр-дага, питает одноименное водохранилище; Скельский источник наполняет Чернореченское водохранилище, а крупнейший карстовый источник Крыма Карасу-Баши питает Тайганское и Белогорское водохранилища.

Напомним, ранее директор научно-производственной фирмы «‎Водные технологии» Анатолий Копачевский предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма, которые может продлится 3-4 года.

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