С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались более 33 тысяч пассажиров

По проливу действует штормовое предупреждение. Фото: Евгения ГУСЕВА

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 33 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 17 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 33 153 пассажира, 20 893 единицы автотранспорта и 2063 железнодорожных вагона, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 686 круговых рейсов.

С 18:00 16 ноября по проливу действует штормовое предупреждение.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Завершить работы на разрушенной части переправы планируют в декабре.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50