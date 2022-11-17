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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 10:10

Крымчанка, забившая молотком родную мать, получила 10 лет колонии

В Крыму суд приговорил к 10 годам колонии женщину за убийство матери
Дмитрий Коренев
Приговор пока не вступил в законную силу

Приговор пока не вступил в законную силу

Фото: Артем КИЛЬКИН

Джанкойский районный суд вынес обвинительный приговор 48-летней местной жительнице, убившей родную мать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что в октябре 2021 года между подсудимой и ее матерью вспыхнул конфликт.

– В ходе ссоры, находясь в домовладении, женщина нанесла своей пожилой матери не менее четырех ударов металлическим молотком по голове, – говорится в сообщении.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре.

Ранее КП-Крым писала, что житель Ялты, избивший до смерти свою мать, получил восемь лет колонии.

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