В Симферополе назовут улицы в честь погибших в ходе СВО крымчан

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице намерены увековечить память о жителях республики, погибших в ходе СВО, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Профильная муниципальная комиссия вынесла на рассмотрение Симферопольского городского совета предложение по присвоению имен героев СВО нескольким улицам в столице Крыма, - говорится в сообщении.

Так, в микрорайоне «Петровские высоты» могут появится улицы Защитников Отечества, Максима Дзюбина и Виктора Гудкова. В микрорайоне «Залесье» - улицы Владислава Дорохина и Максима Старовойтова. В садовом товариществе «Энергетик» - улицы Волонтеров и Добровольцев. В Каменском массиве - улица Героев Десантников.

Ранее сообщалось, что участникам СВО из Крыма передали два грузовика предметов первой необходимости. Это одежда, медикаменты, генераторы и тепловизоры.

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