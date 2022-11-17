19 ноября Крымский мост перекроют на ремонтно-восстановительные работы

Фото: tmn.rosavtodor.gov.ru

19 ноября на двенадцать часов движение на Крымском мосту будет остановлено. Как сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, запланированы восстановительные работы.

- 19 ноября 2022 года с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено, - говорится в сообщении.

На указанный период времени водителей просят не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

Напомним, в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два новых пролета. Ремонт железнодорожной части переправы будет проведен в течение 6-7 месяцев.

Завершить работы на разрушенной части переправы планируют в декабре. После этого приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение. Полное завершение восстановительных работ намечено на 1 июля 2023 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50