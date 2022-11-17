Более 4 тысяч боеприпасов времен ВОВ подняли со дна бухты в Севастополе

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю

Сотрудники МЧС России подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе более 4 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

– Работы по разминированию бухты, запланированные на 2022 год, завершены, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре водолазы ведомства обнаружили в бухте немецкую авиабомбу массой 250 килограммов. Снаряд уничтожили прямо в море.

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