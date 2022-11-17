Турбизнес Крыма поддержал идею празднования Нового года без масштабных шоу-программ

Зрелищных мероприятий на зимние праздники в этом году не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Туристический бизнес Крыма поддержал идею проведения новогодних праздников без больших трат на масштабные шоу-программы.

- Мы, турбизнес, тоже поддерживаем, что сейчас какие-то дополнительные траты на зрелищные мероприятия, выпускание денег в воздух, красивые салюты и яркие шоу на набережных наших городов неуместны, - сообщила эксперт в области туризма Людмила Бабий в эфире радио «‎Спутник в Крыму».

По ее словам, в настоящее время делается акцент на природный и оздоровительный потенциал полуострова - классический отдых.

Ранее эксперт заявил, что наплыва туристов в Крыму на Новый год-2023 не будет из-за неработающего аэропорта. Кроме того, на период зимних праздников погода может и не порадовать жителей Крымского полуострова снегом, синоптики предрекают дожди и плюсовую температуру.

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