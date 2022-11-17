В Крыму выросло производство молока

Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

По данным Крымстата, за 9 месяцев 2022 года молокоперерабатывающие предприятия Крыма переработали на пищевую продукцию больше 100 тысяч тонн сырого молока, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

– Выросло производство молока жидкого обработанного на 1,6 % и мороженого на 22,1%, – написал он в своем телеграм-канале.

Министр напомнил, что в Крыму работает больше 20 молокоперерабатывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что крымские садоводы собрали более 120 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Урожай превысил прошлогодний на 12 тысяч тонн.

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