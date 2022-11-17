В Симферополе более 300 человек продолжают сбор опавшей листвы и веток

Более 200 кубометров листвы ежедневно собирают в Симферополе Фото: Иван МАКЕЕВ

В крымской столице продолжается сбор опавшей листвы и веток, сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

В работах принимают участие более 300 человек и 20 единиц техники - самосвалы, подметально-вакуумные машины и мини-погрузчики.

- Ежедневно рабочие собирают более 200 кубических метров листвы, - сообщил директор предприятия.

Напомним, 17-18 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди со снегом. МЧС объявило штормовое предупреждение.

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