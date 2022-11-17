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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:59

Коммунальные службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности

В республике действует штормовое предупреждение
Екатерина НАЗАРОВА
В связи с ухудшением погодных условий городские службы переведены в режим повышенной готовности

В связи с ухудшением погодных условий городские службы переведены в режим повышенной готовности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с ухудшением погодных условий городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- На период действия штормового предупреждения в Симферополе будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц, - говорится в сообщении.

В связи с тем, что на территории Республики Крым на 17-18 ноября объявлено штормовое предупреждение, МБУ «‎Город»‎ поручено предусмотреть резерв техники и ГСМ для ликвидации возможных последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в Симферополе более 300 человек продолжают сбор опавшей листвы и веток. Ежедневно рабочие собирают более 200 кубических метров листвы.

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