На набережной Ялты высадили декоративную капусту

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

На набережной Ялты и на Пушкинском бульваре высадили декоративную капусту. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Декоративная капуста (брассика) появилась на ялтинской набережной и Пушкинском бульваре. А через несколько дней украсит и поселки. Всего 1000 единиц. Яркие, сочные и при этом морозоустойчивые растения будут радовать нас в новогодние праздники. Как и ампельная виола в вазонах и кашпо, – написала она в своем телеграм-канале.

Всего же этой осенью планируется высадить около 78 тысяч единиц цветочной рассады. Из них около 25 тысяч – луковичные (тюльпаны, гиацинты и нарциссы), которые зацветут весной; остальные – виолы и маргаритки – будут цвести всю зиму.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках акции «Посади свое дерево жизни» высадили 13,5 тысяч саженцев. В акции приняли участие более трех тысяч человек.

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