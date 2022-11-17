В Симферополе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек, в том числе детей

Пожарные расчеты прибыли на место через пять минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 человек эвакуировали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. Среди них шестеро детей. Об этом КП-Крым сообщили в Главном управлении МЧС по РК.

Возгорание произошло в доме по улице Трубаченко. Пожарных вызвали местные жители, которые услышали хлопок в одной из квартир.

- В 14:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке без обрушения несущих конструкций в 5-этажном жилом доме. Первые пожарные расчёты прибыли на месте происшествия уже через пять минут после вызова. В квартире на втором этаже горела мебель на кухне на площади 1 кв. метр, - сообщили в МЧС.

В результате пожара один человек пострадал, его передали бригаде скорой помощи.

Возгорание потушили за 20 минут. Причины пожара сейчас выясняются.

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