Прокуратура организовала проверку после хлопка газа в пятиэтажке Симферополя

В результате ЧП в квартире по улице Трубаченко выбиты окна. Фото: StasNews/telegram

Обстоятельства ЧП в пятиэтажном жилом доме в Симферополе проверит прокуратура Крыма. На улице Трубаченко, по данным ведомства, днем 17 ноября произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате пожара один человек пострадал, еще 15, в том числе шестеро детей были эвакуированы.

- В результате происшествия пострадал мужчина 2001 года рождения, который госпитализирован в учреждение здравоохранения, - сообщили в прокуратуре.

Сейчас в подъезде нет света. Фото: StasNews/telegram

Прокуратура организовала проверку по факту чрезвычайного происшествия.

- Будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов, - отметили в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС по РК сообщили, что в результате хлопка глаза на кухне одной из квартир загорелась мебель на площади 1 квадратный метр. Возгорание ликвидировали в течение 20 минут. Несущие конструкции дома не повреждены, в квартире выбиты окна.

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