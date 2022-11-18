Погода на 18 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крым пришли непогожие деньки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, ночью местами очень сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно. Днем без существенных осадков, северо-западный ветер до 15-20 м/с., температура воздуха днем +12…+14°.

В Севастополе переменная облачность. Днем без осадков, южный ветер 6-11 м/с. , тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +11…+14°, западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +9…12°, юго-западный ветер 4-12 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +9 …+12°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10 …+14°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +8…+11, юго-восточный ветер 4-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +7…+11°, скорость юго-восточного ветра 2-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+8°, скорость восточного ветра 3-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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