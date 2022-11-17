В Симферополе 18 ноября отключат свет на 10 улицах

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 ноября в Симферополя отключат свет на 10 улицах, 1 проезде и 2 переулках.

Электричество в столице Республики Крым пропадет на несколько часов, потому что энергетики ремонтируют оборудование.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16, 18; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Зеленая, 1-6; Металлистов, 2-34 , 1-37 ; Лунная, 1, 6 по ГП , 9в, 11, 17;

- переулки Февральский, 8-18 ; Городской, 1-15;

- проезд Земляничный, 3.

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