В Крыму третий день ищут 15-летнюю девушку в черной куртке

Фото: t.me/SMIcrimea

В Джанкое третий день ищут 15-летнюю Наталью Самойлову. Ориентировка опубликована в телеграм-канале «Телеграммы из Крыма».

– Самойлова Наталья 15 ноября вышла из дома гулять и не вернулась, – говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост 163 см, телосложение худощавое, волосы длинные русые, глаза серого цвета, на лице немного веснушек.

Была одета в короткую черную тканевую куртку на молнии без капюшона, темные джинсовые брюки, ботинки из кожзаменителя черного цвета, зеленый шерстяной свитер. При себе имела телефон марки «BQ» в корпусе синего цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят сообщить по телефонам +79788393271 или 102.

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