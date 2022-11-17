Двух пожилых женщин сбили на переходе в Керчи

Фото: МВД России по Республике Крым
Две пожилые женщины пострадали в результате наезда автомобиля в Керчи. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, авария произошла вечером 17 ноября на улице Оржоникидзе.
По предварительным данным, в 18:10 водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь по улице Орджоникидзе, сбил двух женщин 65 и 52 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: МВД России по Республике Крым
– В результате ДТП пешеходы с получеными телесными повреждениями доставлены в ближайшее медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.
На месте работал наряд ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.
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