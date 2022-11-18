Розовые фламинго стали чаще отдыхать в Крыму

Розовый фламинго. Фото: Сергей Леденков/ФГБУ «Заповедный Крым»/VK

Крымский полуостров служит местом отдыха для розового фламинго. Осенью в «сезон тишины», птица воспетая Аленой Свиридовой, была замечена на мысе Опук.

- Местоположение природного заповедника «Опукский» определяет его значимость для сохранения этого вида птиц, мигрирующего вдоль Азово-Черноморского побережья, - сообщил научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский.

Ученый отметил, что также особое значение имеют акватории Центрального и Восточного Сивашей, где розовые фламинго не только отдыхают, но возможно и гнездятся, и зимуют.

Орнитологи предполагают, что на полуострове формируется новая гнездовая колония фламинго, ведь последние 5 лет на Крымском полуострове фламинго стали чаще видеть и в весенне-летний период. Например, в окрестностях Восточного Сиваша замечены стаи. где было 30 молодых фламинго.

Пользователи же соцсети восторженно встретили новость: «Чудо! Не могла и предположить, что у нас фламинго останавливаются»; «Чудесных птиц видят зимой в Севастополе и Евпатории».

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