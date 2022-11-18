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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:29

Советник главы Крыма предупредил о фейковом канале на его имя в Telegram

Он призвал быть внимательнее и проверять информацию
Екатерина НАЗАРОВА
На имя советника главы Крыма завели фейковый канал в Tg

На имя советника главы Крыма завели фейковый канал в Tg

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил о существовании фейкового канала на его имя в Telegram.

- Создан фейковый дубль моего канала и ведется рассылка. Проверяйте информацию. Единственный мой официальный канал, - написал чиновник в своем Tg-канале.

Ранее Олег Крючков опроверг фейк о якобы отравленной воде в Северо-Крымском канале, напомнив, что населению вода подается из местных водозаборов, а не из канала.

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