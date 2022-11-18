В Крыму ждет суд мошенницу, которая хотела обмануть знакомого на 175 тысяч рублей

Крымчанка не стала отрицать вину, теперь ее ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму будут судить предпринимательницу, которая хотела обмануть знакомого на 175 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Весной текущего года обвиняемая сообщила своему знакомому заведомо ложные сведения о возможности поспособствовать в решении вопроса по подключению объекта недвижимости к сетям ГУПС «Водоканал» и «Севастопольэнерго» за незаконное денежное вознаграждение сотрудникам этих предприятий в размере 175 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина не стал испытывать судьбу и сразу обратился в полицию, написав заявление на злоумышленницу. В момент передачи денежных средств мошенница была задержана.

Свою вину крымчанка признала. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд.

Напомним, ранее симферополец хотел расширить границы участка, но лишился 100 тысяч рублей. Обманувшая его мошенница обещала решить проблему, но в итоге сбежала с полученными деньгами.

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