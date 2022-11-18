Очевидцы сообщают, что серьезно пострадал только автомобиль. Фото: скриншот из видео/Крым оперативный/Tg

На трассе под Судаком легковушка сбила корову. Сообщения об этом появились в соцсетях.

На видео, опубликованном пользователями, видно, как животное переходит дорогу в темное время суток.

Ближе к обочине, в корову влетает легковой автомобиль.

- Животное в ДТП не пострадало,- утверждает автор видео.

В то же время отмечается, что автомобиль получил повреждения.

Напомним, в феврале на трассе под Алуштой автомобиль сбил молодую лошадь. Животное лежало посреди дороги, мучаясь от боли.

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