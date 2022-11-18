Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 9:14

На трассе под Судаком легковушка сбила корову

Животное осталось в живых
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Очевидцы сообщают, что серьезно пострадал только автомобиль. Фото: скриншот из видео/Крым оперативный/Tg

Очевидцы сообщают, что серьезно пострадал только автомобиль. Фото: скриншот из видео/Крым оперативный/Tg

На трассе под Судаком легковушка сбила корову. Сообщения об этом появились в соцсетях.

На видео, опубликованном пользователями, видно, как животное переходит дорогу в темное время суток.

Ближе к обочине, в корову влетает легковой автомобиль.

- Животное в ДТП не пострадало,- утверждает автор видео.

В то же время отмечается, что автомобиль получил повреждения.

Напомним, в феврале на трассе под Алуштой автомобиль сбил молодую лошадь. Животное лежало посреди дороги, мучаясь от боли.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50