В Крыму 26-летняя девушка родила девочку за минуту до приезда «скорой»

Зайдя в дом, фельдшер услышал плач малыша - девушка родила буквально за минуту до прибытия «скорой» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 ноября в Крыму 26-летняя девушка родила девочку буквально за минуту до приезда скорой медицинской помощи. Об этом сообщили ГБУЗ РК «‎Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи». ‎

- В 07.58 в оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к женщине 26 лет с поводом «роды». На вызов выехала бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшера Вадима Джугова и водителя Василия Лупанова, - говорится в сообщении.

Зайдя в дом, фельдшер услышал плач малыша - девушка родила буквально за минуту до прибытия «скорой». Новорожденная громко кричала - опасений, что с ребенком что-то не так, не было. Состояние молодой мамы тоже вначале было стабильным, объем кровопотери был незначительным. Однако плацента долго не отделялась, что вызывало опасения. Для эвакуации роженицы с младенцем была вызвана дополнительная бригада в составе врача Эльвиры Ниматуллаевой, фельдшера Ильи Павлюка и водителя Станислава Коваля.

В 09:40 обеих пациенток передали уже ожидающим их медработникам родильного отделения. С молодой мамой и новорожденной девочкой все в порядке.

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