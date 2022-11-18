С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 33,5 тысячи пассажиров

По проливу продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 33,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 18 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 33 455 пассажиров, 22 164 единицы автотранспорта и 2120 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, в совокупности выполнено 695 круговых рейсов.

С вечера 17 ноября до 08:15 18 ноября судоходство на переправе было приостановлено из-за непогоды. Утром 18 ноября движение паромов возобновлено, однако по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

На сегодняшний день произведена надвижка двух новых пролетов, в ближайшие две недели установят еще два. Ремонт железнодорожной части переправы будет проведен в течение 6-7 месяцев. Завершить работы на разрушенной части моста планируют в декабре, после чего приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение.

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