Жителя Севастополя, зарезавшего кухонным ножом любовницу, ждет суд

Расследование уголовного дела против севастопольца Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летнего жителя Севастополя будут судить за убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Вечером 15 августа текущего года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей несколько ударов хозяйственным ножом в область грудной клетки, - говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте. Расследование уголовного дела против севастопольца завершено, далее - суд.

Напомним, керчанина, едва не зарезавшего на пляжном отдыхе товарища, приговорили 3,5 годам колонии. В своих действиях он полностью признался и вину отрицать не стал.

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