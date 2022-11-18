В Крыму пропала 16-летняя девочка с черными волосами и белой сумкой

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Крыму разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром 17 ноября ушала из дома и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяют места возможного нахождения подростка. Полицейские опрашивают друзей и знакомых девушки, - говорится в сообщении

Рост девушки 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в бежевую куртку, коричневые брюки и черные ботинки. Также при себе имела белую сумку.

Любую информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам полиции: +7 (3652) 773-110, 102.

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