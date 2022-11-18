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НовостиОбщество18 ноября 2022 11:05

В Судаке могут снести копию пиратского линкора, выполненного в духе 17 века

Арт-объект декорирован предметами старины
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

В судакской бухте Бугаз могут снести копию пиратского линкора - арт-объекта, выполненного в духе 17 века и декорированного предметами старины.

Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

- Была проведена внеплановая проверка, в ходе которой был установлен факт самовольного занятия земельного участка муниципальной собственности и самовольного строительства, - цитирует «Крым 24» начальника отдела муниципального контроля администрации Судака Дениса Годило.

По итогам проверки было выдано предписание, которое в результате не было исполнено. В связи с этим администрация города приняла меры по принудительному сносу объета.

Ранее сообщалось, что в Симферополе могут демонтировать еще 53 нелегальных объекта. Некоторые из них могут привести в соответствие.

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