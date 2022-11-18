Житель Ялты получил четыре года колонии за избиение сожительницы

Ялтинский городской суд приговорил мужчину к четырем годам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летний житель Ялты отправится в колонию за избиение сожительницы. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

– 9 декабря прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей сожительницей избил последнюю, причинив тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ялтинский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Крыму пьяный инвалид-колясочник повалил на пол охранника санатория. Пострадавший получил серьезную травму головы, сильно ударившись о бетон. Возбуждено уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50