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НовостиЭкономика18 ноября 2022 11:33

Крымские аграрии приступили к осенней закладке садов

До конца года в республике будут высажены деревья яблони, груши, персика, черешни, сливы, фундука и миндаля на площади более 600 гектаров
Дмитрий Коренев
Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

В Крыму началась осенняя закладка садов. Как сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук, до конца года аграрии республики высадят деревья яблони, груши, персика, черешни, сливы, фундука и миндаля на площади более 600 гектаров.

– Всего в течение этого года планируется высадить больше 900 гектаров семечковых, косточковых и орехоплодных, – написал он в своем телеграм-канале.

Закладка плодовых насаждений проходит сразу в нескольких районах Крыма. Часть саженцев высадили еще весной.

Ранее сообщалось, что крымские аграрии собрали более 120 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Урожай ежевики, персиков, сливы, алычи, яблок и груш превысил прошлогодний на 12 тысяч тонн.

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