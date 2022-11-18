Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 12:34

В субботу в Крыму ожидаются проливные дожди и сильный ветер

В Крыму на 19 ноября объявлено штормовое предупреждение
Екатерина НАЗАРОВА
Штормовое предупреждение в Крыму продлили

Штормовое предупреждение в Крыму продлили

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что прогнозы синоптиков о первом снеге в Крыму на этой неделе не подтвердились, в республике продлили штормовое предупреждение на 19 ноября - погода все же ухудшается. Об этом сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- В связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 19 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление юго- западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 ноября в Керчи штормовой ветер повалил деревья на линии электропередачи. Энергетики устраняют прорывы на сетях, а газовщики проверяют состояние труб.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50