В субботу в Крыму ожидаются проливные дожди и сильный ветер

Штормовое предупреждение в Крыму продлили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на то, что прогнозы синоптиков о первом снеге в Крыму на этой неделе не подтвердились, в республике продлили штормовое предупреждение на 19 ноября - погода все же ухудшается. Об этом сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- В связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 19 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление юго- западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 18 ноября в Керчи штормовой ветер повалил деревья на линии электропередачи. Энергетики устраняют прорывы на сетях, а газовщики проверяют состояние труб.

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