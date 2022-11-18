Розовые фламинго обосновались в Опукском заповеднике Крыма

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В Крыму на территории Опукского заповедника формируется новая гнездовая колония Розового фламинго, занесенного в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Крым.

- В окрестностях Восточного Сиваша фиксировались молодые и неполовозрелые особи в совместных стаях, насчитывающих порой до 30 особей, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Специалисты отмечают, что за минувшие пять лет фламинго в весенне-летний период стали замечать в Крыму значительно чаще.

Ранее ученый отметил, что местоположение природного заповедника «Опукский» определяет его значимость для сохранения этого вида птиц, мигрирующего вдоль Азово-Черноморского побережья.

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