Брянску передали капсулу с землей из Алушты

Фото: пресс-служба администрации Брянска

Участники экспедиции «Капитан Колычев - по следам Русской армии. Крым - Кострома 1774-2022» передали директору Брянского краеведческого музея капсулу с землей из Алушты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Брянска.

– Экспедиция стартовала в Алуште. Оттуда участники едут к месту захоронения Николая Колычева по городам России, в честь которых названы полки 2-й российской армии князя Долгорукова-Крымского, – говорится в сообщении.

Так, Брянский мушкетерский полк прославился во время героической обороны Ялты. Надпись на капсуле гласит: «Земля с места подвига артиллерийской команды Брянского полка подпоручика Матвея Ачкасова, почти сутки не допускавших высадку в Алуште 30-тысячной турецкой армии, прибывшей к Алуште 17.07 (28.07 по н.с.) 1774 года на 96 кораблях».

Руководитель экспедиции Андрей Прокудин торжественно вручил капсулу заместителю главы Брянской городской администрации Валентине Мироновой, а она передала ее директору Брянского краеведческого музея Ирине Кулешовой.

– Новый экспонат займет достойное место в экспозиции учреждения культуры, – отметили в пресс-службе администрации Брянска.

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