Неонатолог Сидоров рассказал, как в Крыму спасают недоношенных детей

Выхаживание недоношенных детей, особенно массой тела меньше тысячи граммов – это очень сложный и продолжительный процесс, включающий в себя целый комплекс мероприятий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полностью исключить риск преждевременных родов и появления недоношенных малышей нельзя даже с учетом возможностей современной медицины, однако врачи добились успехов в выхаживании новорожденных с низкой массой тела, и сегодня каждый такой ребенок имеет шанс на полноценную жизнь. Об этом 17 ноября, в Международный день недоношенных детей, рассказал журналистам главный внештатный специалист, неонатолог Минздрава Крыма Александр Сидоров.

– Недоношенные дети рождаются во всем мире, поэтому основное внимание уделяется именно совершенствованию практик выхаживания, – сказал неонатолог.

Выхаживание недоношенных детей, особенно массой тела меньше тысячи граммов – это очень сложный и продолжительный процесс, включающий в себя целый комплекс мероприятий. Прежде всего, это температурный контроль, поскольку организм глубоко недоношенного малыша не может генерировать достаточное количество тепла, чтобы заменить тепло, которое теряется через поверхность тела. Также необходимы искусственная вентиляция легких, внутривенное вскармливание, а в некоторых случаях и хирургическое лечение. Кроме того, с возрастом у недоношенных детей возникают проблемы со зрением, поэтому они долгое время наблюдаются у офтальмолога для своевременного выявления и лечения ретинопатии недоношенных (поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока).

По словам Сидорова, в целом по республике процент недоношенных детей в структуре рождаемости составляет 5%.

Отметим, 17 ноября в симферопольском родильном доме №2 прошло лазерное шоу, приуроченное ко Дню недоношенных детей.

Фото: Виталий Парубов

Фото: Виталий Парубов

Фото: Виталий Парубов

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