Погода на 19 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 18 градусов

В Крыму поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 ноября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Атмосферный фронтальный раздел южного циклона вызовет на полуострове дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +15…+17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, западный ветер 9-14 м/с., тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, +11…+15°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +15…17°, юго-западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +9 …+16°, юго-западный ветер 6-9 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +10 …+16°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +8…+16, юго-западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +9…+16°, юго-восточный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +8…+19°, скорость северо-восточного ветра 3-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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