Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 18:35

В Симферополе 19 ноября отключат свет на 3 улицах

Крымские энергетики ремонтируют электросети
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Свет пропадет на время. Фото: архив КП

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

19 ноября в Симферополе частично отключат свет на 3 улицах и 1 переулке. Электричество пропадет на несколько часов, потому что в столице Крыма ремонтируют электросети.

Крымские энергетики обещают горожанам, что временные неудобства в ближайшем будущем обернутся более качественным электроснабжением.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Севастопольская, 3/2, 5-11/16; Разина, 4-12, 1-9; Самокиша, 6а, 10а;

- переулок Колхозный, 16.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50