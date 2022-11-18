В Симферополе 19 ноября отключат свет на 3 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

19 ноября в Симферополе частично отключат свет на 3 улицах и 1 переулке. Электричество пропадет на несколько часов, потому что в столице Крыма ремонтируют электросети.

Крымские энергетики обещают горожанам, что временные неудобства в ближайшем будущем обернутся более качественным электроснабжением.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Севастопольская, 3/2, 5-11/16; Разина, 4-12, 1-9; Самокиша, 6а, 10а;

- переулок Колхозный, 16.

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