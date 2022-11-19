Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 8:50

На выходных в Крыму резко потеплеет

По словам синоптиков, в ближайшие дни на полуострове ожидается аномально теплая погода
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Крымчанам можно пока не переживать насчет заморозков и приближающейся зимы

Крымчанам можно пока не переживать насчет заморозков и приближающейся зимы

Фото: Архив "КП"

На выходных в Крым придет аномальное тепло. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, погода в конце ноября вдвое превысит норму по привычным показателям.

По словам синоптика, крымчанам можно пока не переживать насчет заморозков и приближающейся зимы, так как до конца осени на полуострове будет преобладать теплая погода.

- В субботу циклоническое влияние будет усиливаться, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +9…14, днем +14…19 градусов. Это теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме. Она для ноября составляет +2,7 в ночные часы и +11,1 днем, - отметил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

20 ноября на полуостров придет теплый циклон, который принесет много солнца, но ночью возможны небольшие дожди. Температура в эти дни поднимется до 12 градусов со знаком плюс. Днем в большой части региона столбики термометра порадуют отметками до 23 градусов тепла.

По словам специалиста, это аномальное тепло, так как почти в два раза превышает норму текущего периода.