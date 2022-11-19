На выходных в Крыму резко потеплеет

Крымчанам можно пока не переживать насчет заморозков и приближающейся зимы Фото: Архив "КП"

На выходных в Крым придет аномальное тепло. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец, погода в конце ноября вдвое превысит норму по привычным показателям.

По словам синоптика, крымчанам можно пока не переживать насчет заморозков и приближающейся зимы, так как до конца осени на полуострове будет преобладать теплая погода.

- В субботу циклоническое влияние будет усиливаться, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +9…14, днем +14…19 градусов. Это теплее, чем должно быть по многолетней климатической норме. Она для ноября составляет +2,7 в ночные часы и +11,1 днем, - отметил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

20 ноября на полуостров придет теплый циклон, который принесет много солнца, но ночью возможны небольшие дожди. Температура в эти дни поднимется до 12 градусов со знаком плюс. Днем в большой части региона столбики термометра порадуют отметками до 23 градусов тепла.

По словам специалиста, это аномальное тепло, так как почти в два раза превышает норму текущего периода.