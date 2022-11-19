Центр Севастополя перекроют 20 ноября

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В воскресенье, 20 ноября, в Севастополе будет перекрыт центр города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, центральные улицы придется перекрыть из-за крестного хода, который будет приурочен к проведению памятных мероприятий к Исходу Русской армии и кораблей Черноморского флота России из Крыма осенью 1920 года.

- В связи с этим с 11:00 на время прохождения колонны будет ограничено движение всех транспортных средств по маршруту крестного хода, - добавили в пресс-службе

Ограничения коснутся следующие маршруты:

- Свято-Владимирский собор – усыпальница адмиралов - ул. Суворова - ул. Воронина - ул. Ленина (Дом офицеров флота) - площадь Нахимова - Графская пристань.