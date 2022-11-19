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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:53

На сельскохозяйственной ярмарке в Симферополе впервые за 8 лет появился крымский рис

Продукцию не продавали с 2014 года из-за засухи на полуострове
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Сейчас рис в Крыму выращивают семь предприятий.

Сейчас рис в Крыму выращивают семь предприятий.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за восемь лет на сельскохозяйственной ярмарке начали продавать рис, выращенный в Крыму, сообщил в telegram-канале министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

Продукция появилась на местных рынках первый раз после 2014 года.

- На ярмарочной площадке, которая расположена на улице Киевская 177 в продаже наша гордость - крымский рис, который в этом году сельхозпроизводители вырастили впервые за 8 лет, - отметил он.

По словам министра, за года удалось получить урожай около шести тысяч тонн, поэтому теперь гости и жители полуострова могут купить качественный рис, который вырос в солнечном Крыму.

Заметим, с начала года в республике прошло около 12 000 агроярмарок. Сейчас рис в Крыму выращивают семь предприятий.