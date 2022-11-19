Гость турбазы в Евпатории устроил пьяное шоу и набросился на других отдыхающих

На отдыхающего возбуждено уголовное дело. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Евпатории на одной из турбаз сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гостя, который после выпитого алкоголя не на шутку разбушевался. Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, правоохранители прибыли на место после срабатывания «тревожной кнопки».

Оказалось, что на крымском курорте отдыхал 38-летний инвалид-колясочник. Он оскорблял других гостей турбазы и даже попытался спровоцировать драку.

- Нецензурно выражаясь в адрес охранника учреждения, указавшего на недопустимость подобного поведения, мужчина ударил своего оппонента. В результате сотрудник службы охраны санатория потерял сознание, упал на бетонное покрытие и получил серьезную травму головы, - отметили в пресс-службе.

Неспокойного отдыхающего патрульные сразу же передали для дальнейшего разбирательства в следственный комитет. На отдыхающего возбуждено уголовное дело.