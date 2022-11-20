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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:58

Глава Крыма поздравил с днем рождения Святейшего Патриарха

Сергей Аксенов отметил, что военные священники несут служение в зоне СВО
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Олег Варов/patriarchia.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Олег Варов/patriarchia.ru

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов 20 ноября поздравил с днем рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Его Святейшество посвятил жизнь самоотверженному, подвижническому служению Церкви и людям. Он много делает для духовного просвещения нашего народа, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей Русского мира, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, - отметил глава региона.

Политик подчеркнул, что Православная Церковь активно участвует в патриотическом воспитании, занимается образовательными, гуманитарными проектами, включая территории новых субъектов Российской Федерации.

Военные священники также несут служение в зоне специальной военной операции.

Глава республики в заключении пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья, долголетия, духовных сил и помощи Божией в трудах на благо нашей Отчизны.

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